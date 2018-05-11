В колонию Шахт парень пытался перебросить сверток с телефонами



В исправительную колонию № 9 города Шахты молодой парень пытался перебросить около десятка мобильных телефонов. Нарушителя задержали стражи правопорядка 13 мая.



24-летний житель донской столицы стоял возле ограждения, когда к нему подошли сотрудники колонии. В ходе досмотра у ростовчанина нашли полиэтиленовый сверток с восемью телефонами. Парень пояснил, что хотел перебросить пакет на территорию исправительного учреждения.



- В отношении молодого человека составили административный протокол о правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН. - Материалы направлены в мировой суд г. Шахты Ростовской области.