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В колонию Шахт парень пытался перебросить сверток с телефонами

В колонию Шахт парень пытался перебросить сверток с телефонами
В исправительную колонию № 9 города Шахты молодой парень пытался перебросить около десятка мобильных телефонов. Нарушителя задержали стражи правопорядка 13 мая.

24-летний житель донской столицы стоял возле ограждения, когда к нему подошли сотрудники колонии. В ходе досмотра у ростовчанина нашли полиэтиленовый сверток с восемью телефонами. Парень пояснил, что хотел перебросить пакет на территорию исправительного учреждения.

- В отношении молодого человека составили административный протокол о правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН. - Материалы направлены в мировой суд г. Шахты Ростовской области.

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