В колонию Новочеркасска 27-летний парень пытался перебросить наркотики и таблетки



В исправительную колонию № 14 города Новочеркасска 27-летний парень пытался перебросить наркотики и таблетки. Злоумышленника задержали возле забора режимного учреждения.



По информации пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области, при личном досмотре у задержанного были обнаружены четыре свертка с таблетками и капсулами, содержащими наркотические и психотропные вещества, в количестве 642 штуки, а также сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета массой около 50 граммов.



По факту случившегося проводится проверка. Подозреваемый и вещества переданы правоохранительным органам для принятия решения в порядке статей 144-145 УПК РФ.

