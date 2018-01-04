В колонии Ростовской области заключенный затеял поножовщину



В колонии Ростовской области заключенный затеял поножовщину в Новый год. ЧП случилось 1 января в исправительном учреждении №1 в Зверево, сообщает DonDay.ru.



Как рассказал инсайдер, между 55-летним осужденным за причинение тяжкого вреда здоровью и его сокамерниками вспыхнул конфликт. Разозлившись, мужчина схватил нож и ударил в живот 48-летнего зека. Также зачинщик драки напал на двух заключенных 28 и 32 лет.



В результате потасовки двое заключенных оказались на больничной койке. Третьему медики обработали рану в колонии. Свою вину 55-летний злоумышленник признал, его отправили в штрафной изолятор.