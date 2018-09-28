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В колонии Ростовской области осужденный напал на лейтенанта ФСИН

В колонии Ростовской области осужденный напал на лейтенанта ФСИН
В колонии № 5 осужденный напал на сотрудника ФСИН. Происшествие случилось вечером 1 октября в городе Константиновске на улице Ермака. Об этом сообщает DonDay.ru.

По информации портала, 39-летний Александр С. совершал обход. Лейтенант зашел в отряд к осужденным, чтобы проверить обстановку. Когда сотрудник уже собирался уходить, 23-летний заключенный начал его дергать за камеру, прикрепленную на груди, а после ударил по лицу. Зеки оттащили бунтаря, а работник колонии сообщил о случившемся руководству.

Утром 2 октября дебошира отправили в ШИЗО. Проводится проверка.

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