В колонии Ростовской области осужденный напал на лейтенанта ФСИН



В колонии № 5 осужденный напал на сотрудника ФСИН. Происшествие случилось вечером 1 октября в городе Константиновске на улице Ермака. Об этом сообщает DonDay.ru.



По информации портала, 39-летний Александр С. совершал обход. Лейтенант зашел в отряд к осужденным, чтобы проверить обстановку. Когда сотрудник уже собирался уходить, 23-летний заключенный начал его дергать за камеру, прикрепленную на груди, а после ударил по лицу. Зеки оттащили бунтаря, а работник колонии сообщил о случившемся руководству.



Утром 2 октября дебошира отправили в ШИЗО. Проводится проверка.