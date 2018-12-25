В колонии Ростовской области хотели передать 15 телефонов и наркотики
На Дону в исправительные колонии два дня подряд пытались передать наркотики и 15 телефонов. Инциденты произошли 24 и 25 декабря.
В понедельник на территорию ИК-2 приехал грузовик. Во время досмотра сотрудники колонии обнаружили в рефрижираторе небольшой свёрток. Предположительно, в нём была марихуана.
На следующий день в ЛИУ-20 пришла посылка одному из заключённых. Оказалось, что в ней лежали 15 мобильных телефонов.
- По данному факту собран первичный материал — отметили в пресс-службе ГУФСИН.
Документы будут направлены в мировой суд.