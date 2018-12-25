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В колонии Ростовской области хотели передать 15 телефонов и наркотики

В колонии Ростовской области хотели передать 15 телефонов и наркотики
На Дону в исправительные колонии два дня подряд пытались передать наркотики и 15 телефонов. Инциденты произошли 24 и 25 декабря.

В понедельник на территорию ИК-2 приехал грузовик. Во время досмотра сотрудники колонии обнаружили в рефрижираторе небольшой свёрток. Предположительно, в нём была марихуана.

На следующий день в ЛИУ-20 пришла посылка одному из заключённых. Оказалось, что в ней лежали 15 мобильных телефонов.

- По данному факту собран первичный материал — отметили в пресс-службе ГУФСИН.

Документы будут направлены в мировой суд.

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