В Кисловодске пьяный водитель въехал в толпу: один человек погиб, пострадали двое дончан



Во время серьезного ДТП в Кисловодске пострадали двое жителей Ростовской области. Пьяный водитель наехал на группу людей на улице Замковой в ночь на 23 июля.



По информации DonDay.ru, водитель «Мерседеса» управлял авто в нетрезвом состоянии. Он на полной скорости наехал на компанию людей и припаркованные автомобили.



В результате ЧП погиб местный житель. Один из таганрожцев Артур Ш., находившихся в толпе, чудом увернулся от авто. Его приятель 20-летний Кирилл О. получил серьезные травмы, сейчас парень в реанимации. Его состояние расценивается как тяжелое.