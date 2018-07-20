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В Кисловодске пьяный водитель въехал в толпу: один человек погиб, пострадали двое дончан

В Кисловодске пьяный водитель въехал в толпу: один человек погиб, пострадали двое дончан
Во время серьезного ДТП в Кисловодске пострадали двое жителей Ростовской области. Пьяный водитель наехал на группу людей на улице Замковой в ночь на 23 июля.

По информации DonDay.ru, водитель «Мерседеса» управлял авто в нетрезвом состоянии. Он на полной скорости наехал на компанию людей и припаркованные автомобили.

В результате ЧП погиб местный житель. Один из таганрожцев Артур Ш., находившихся в толпе, чудом увернулся от авто. Его приятель 20-летний Кирилл О. получил серьезные травмы, сейчас парень в реанимации. Его состояние расценивается как тяжелое.

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