В Казани нашли мёртвой девушку из Ростова



Фото: Dpchas.com.ua



В Республике Татарстан нашли мёртвой девушку из Ростова. Тело 29-летней ростовчанки обнаружили в посёлке Вознесенское около 16 часов 3 августа, сообщает агентство Татар-инфо.



Когда местные жители улицы Тузганак обнаружили тело девушки, на её плечах и шее были колото-резанные раны от ударов ножницами. Сейчас причину смерти молодой жительницы Ростова выясняют следователи. Правоохранители не исключают, что девушка могла уйти из жизни добровольно. Однако по факту её смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Добавим, что ростовчанка приехала в Казань к родственникам. В момент трагедии в доме никого не было.