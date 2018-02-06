В канун Нового года в Ростове пропал 70-летний мужчина



В канун Нового года в Ростове пропал 70-летний мужчина. Александр Письяуков ушел из дома 31 декабря.



Рост мужчины составляет около 175 сантиметров, у него седые короткие волосы и седые усы. Уходя из дома, мужчина надел удлиненную куртку цвета хаки, черную вязаную шапку, потертые джинсы, на ногах - черные ботинки. С собой у пенсионера были документы. Мужчина может быть дезориентирован.



Всех, кто располагает информацией об Александре Письяукове, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.