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В канун Нового года в Ростове пропал 70-летний мужчина

В канун Нового года в Ростове пропал 70-летний мужчина
В канун Нового года в Ростове пропал 70-летний мужчина. Александр Письяуков ушел из дома 31 декабря.

Рост мужчины составляет около 175 сантиметров, у него седые короткие волосы и седые усы. Уходя из дома, мужчина надел удлиненную куртку цвета хаки, черную вязаную шапку, потертые джинсы, на ногах - черные ботинки. С собой у пенсионера были документы. Мужчина может быть дезориентирован.

Всех, кто располагает информацией об Александре Письяукове, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.

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