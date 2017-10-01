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В Каменске в пожаре погиб человек

В Каменске в пожаре погиб человек
В Каменске-Шахтинском в пожаре погиб человек. Возгорание произошло в трёхэтажном жилом доме на улице Гагарина.

Пожар в одной из квартир трёхэтажки начался около шести часов утра 2 октября. Огонь успел распространиться на площадь 4 кв. м.
- В результате происшествия погиб один человек, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

- Прибывшие пожарные локализовали возгорание в 6:23, а полностью ликвидировали в 6:27. К тушению привлекались восемь спасателей и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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