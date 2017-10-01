В Каменске в пожаре погиб человек



В Каменске-Шахтинском в пожаре погиб человек. Возгорание произошло в трёхэтажном жилом доме на улице Гагарина.



Пожар в одной из квартир трёхэтажки начался около шести часов утра 2 октября. Огонь успел распространиться на площадь 4 кв. м.

- В результате происшествия погиб один человек, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



- Прибывшие пожарные локализовали возгорание в 6:23, а полностью ликвидировали в 6:27. К тушению привлекались восемь спасателей и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.