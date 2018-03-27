В Каменске-Шахтинском парень избил своего приятеля битой из-за долга в 30 тысяч рублей



В Каменске-Шахтинском парень избил своего приятеля битой из-за долга в 30 тысяч рублей. Злоумышленника задержали 28 марта.



По данным пресс-службы донского главка, 28-летний парень занял у 27-летнего знакомого 30 тысяч рублей на три месяца. Однако последний потребовал деньги уже спустя несколько дней. Потерпевший сообщил, что у него нет средств, чтобы вернуть долг. Тогда кредитор пришел к нему домой с битой и избил.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в ведомстве. - Он находится под подпиской о невыезде.