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В Каменске-Шахтинском парень избил своего приятеля битой из-за долга в 30 тысяч рублей

В Каменске-Шахтинском парень избил своего приятеля битой из-за долга в 30 тысяч рублей
В Каменске-Шахтинском парень избил своего приятеля битой из-за долга в 30 тысяч рублей. Злоумышленника задержали 28 марта.

По данным пресс-службы донского главка, 28-летний парень занял у 27-летнего знакомого 30 тысяч рублей на три месяца. Однако последний потребовал деньги уже спустя несколько дней. Потерпевший сообщил, что у него нет средств, чтобы вернуть долг. Тогда кредитор пришел к нему домой с битой и избил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в ведомстве. - Он находится под подпиской о невыезде.

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