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В Каменске-Шахтинском горел салон связи «Евросеть»

В Каменске-Шахтинском горел салон связи «Евросеть»
В Каменске-Шахтинском в салоне связи «Евросеть» произошёл пожар. Возгорание возникло в торговой точке, расположенной на улице Ворошилова, в районе центрального рынка.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 13 июня в 11:50. Огнём была охвачена площадь 5 кв. м.
- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

Из задымленного помещения были эвакуированы сотрудники магазина. Пожарным понадобилось порядка 10 минут, чтобы ликвидировать возгорание.

К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В Каменске-Шахтинском горел салон связи «Евросеть»

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