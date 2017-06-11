В Каменске-Шахтинском горел салон связи «Евросеть»



В Каменске-Шахтинском в салоне связи «Евросеть» произошёл пожар. Возгорание возникло в торговой точке, расположенной на улице Ворошилова, в районе центрального рынка.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 13 июня в 11:50. Огнём была охвачена площадь 5 кв. м.

- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.



Из задымленного помещения были эвакуированы сотрудники магазина. Пожарным понадобилось порядка 10 минут, чтобы ликвидировать возгорание.



К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



