В Каменске-Шахтинском 63-летний таксист изнасиловал клиентку



В Каменске-Шахтинском возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего водителя такси. Мужчина подозревается в изнасиловании 34-летней местной жительницы.



По версии следствия, 23 февраля таксист приехал на вызов. В машину села девушка и попросила отвезти её по названному адресу. По дороге водитель изменил маршрут и привез женщину к своему дому.

- Применив к пассажирке физическую силу и угрозы, он совершил изнасилование, а также иные действия сексуального характера, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.



В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.