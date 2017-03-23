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В Каменоломнях средь бела дня, затолкав в машину, похитили девушку

В Каменоломнях средь бела дня, затолкав в машину, похитили девушку

В посёлке Каменоломни, расположенном в Октябрьском районе Ростовской области, неизвестные средь бела дня неизвестные похитили девушку.

По словам очевидцев около 12 часов 25 марта на пересечении улиц Садовой и Энгельса несколько мужчин силой затолкали девушку в машину. Она звала на помощь и сопротивлялась, сообщает DonDay.ru. Но всё произошло так быстро, что прохожие не успели ничего предпринять. Свидетели запомнили, что девушку увезли на тёмном автомобиле «ВАЗ-2109».

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что в полицию позвонила пожилая женщина. Пенсионерка сообщила, что стала очевидцем ссоры на дороге между мужчиной и женщиной. По ее словам ругавшиеся вели себя так, как будто давно знакомы.
- По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, - добавили в донском главке.

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