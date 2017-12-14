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В кафе в Ростовской области неизвестные стреляли в одного из посетителей

В кафе в Ростовской области неизвестные стреляли в одного из посетителей
В кафе в Ростовской области неизвестные стреляли в одного из посетителей. Трагедия произошла вечером 15 декабря в одном из заведений в Белой Калитве.
Об этом сообщает портал Donday.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации портала, двое неизвестных с закрытыми лицами ворвались в кафе и пустили стрельбу по одному из посетителей.

- Всего было около четырех выстрелов, - рассказал инсайдер. – Было видно, что целились в определенного человека. Все произошло достаточно быстро.

Сотрудники заведения сразу вывели всех посетителей, вызвали охранную службу и скорую помощь.

- По данному факту проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

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