В кафе в Ростовской области неизвестные стреляли в одного из посетителей



В кафе в Ростовской области неизвестные стреляли в одного из посетителей. Трагедия произошла вечером 15 декабря в одном из заведений в Белой Калитве.

Об этом сообщает портал Donday.ru со ссылкой на собственный источник.



По информации портала, двое неизвестных с закрытыми лицами ворвались в кафе и пустили стрельбу по одному из посетителей.



- Всего было около четырех выстрелов, - рассказал инсайдер. – Было видно, что целились в определенного человека. Все произошло достаточно быстро.



Сотрудники заведения сразу вывели всех посетителей, вызвали охранную службу и скорую помощь.



- По данному факту проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В настоящее время пострадавший находится в реанимации.