В кафе в Ростовской области неизвестные стреляли в одного из посетителей
В кафе в Ростовской области неизвестные стреляли в одного из посетителей. Трагедия произошла вечером 15 декабря в одном из заведений в Белой Калитве.
Об этом сообщает портал Donday.ru со ссылкой на собственный источник.
По информации портала, двое неизвестных с закрытыми лицами ворвались в кафе и пустили стрельбу по одному из посетителей.
- Всего было около четырех выстрелов, - рассказал инсайдер. – Было видно, что целились в определенного человека. Все произошло достаточно быстро.
Сотрудники заведения сразу вывели всех посетителей, вызвали охранную службу и скорую помощь.
- По данному факту проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время пострадавший находится в реанимации.