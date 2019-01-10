В исправительные колонии Ростовской области двое мужчин пытались передать наркотики



В исправительные колонии донского региона двое мужчин хотели передать наркотики. 12 января 25-летний ростовчанин пытался перебросить через забор ИК-14 Новочеркасска. Сотрудники режимного учреждения заметили злоумышленника и задержали его.



Во время обыска у парня нашли три свертка, в которых были наркотики растительного происхождения зеленого цвета. Запрещенные вещества помогла обнаружить собака наркорозыскного профиля Рада.



- Наркотики у мужчины изъяли, - рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области. - Запрещенные вещества и злоумышленника передали полицейским.



В тот же день житель Шахт пытался отправить наркотические вещества в исправительную колонию № 5 Константиновска. Во время осмотра его передачи сотрудники режимного учреждения в фильтрах сигарет обнаружили 49 спрятанных бело-красных капсул. Также в четырех фильтрах нашли кристаллообразное желтое вещество. Сейчас по данному факту проводится проверка.