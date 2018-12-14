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В Иркутске спустя шесть лет задержали мужчину, изнасиловавшего девушку в Ростове

В Иркутске спустя шесть лет задержали мужчину, изнасиловавшего девушку в Ростове
На днях правоохранители задержали жителя Иркутска, который шесть лет назад изнасиловал девушку в Ростове.

По данным следствия, 1 декабря 2012 года на улице Зорге подозреваемый изнасиловал и попытался ограбить 19-летнюю местную жительницу. Совершив своё гадкое дело, он скрылся.

Поймать злоумышленника по горячим следам не удалось. Однако следователи всё равно работали над раскрытием преступления.

Недавно в СУ СК по Ростовской области поступило сообщение о том, что к изнасилованию может быть причастен 29-летний житель Иркутска. Правоохранители выехали туда и задержали подозреваемого.

- В настоящее время фигурант доставлен в Ростов-на-Дону, - сообщили в ведомстве.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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