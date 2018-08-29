В Иркутске перед судом предстанут подозреваемые в заказном убийстве 41-летней таганроженки



В Иркутске будут судить подозреваемых в заказном убийстве жительницы Таганрога. Уголовное дело по статьям «Убийство», «Заказное убийство» и «Хранение оружия» передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.



В СУ СК России по Иркутской области отметили, что расследование завершено. Трое подозреваемых обвиняются в зависимости от роли каждого фигуранта: организатор, исполнитель, пособничество в убийстве с разбоем, перевозке и хранении огнестрельного оружия.



Напомним, Наталья Мулихова приехала в феврале в Иркутск по работе. С собой у женщины была сумка с ювелирными изделиями. Покинув здание аэропорта, женщина пропала. Через несколько дней тело пропавшей с двумя огнестрельными ранениями в области груди и живота было найдено на льду реки Ангара. Позже были задержаны и предполагаемые подозреваемые.



Заказчиком жестокого убийства оказался 35-летний таганрожец. Его также задержали и этапировали в Иркутск.



В настоящее время уголовное дело передано прокурору для подписания обвинительного заключения.