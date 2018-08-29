Авторизация

Регистрация


  • USD 68.08
  • EUR 79.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Иркутске перед судом предстанут подозреваемые в заказном убийстве 41-летней таганроженки

В Иркутске перед судом предстанут подозреваемые в заказном убийстве 41-летней таганроженки
В Иркутске будут судить подозреваемых в заказном убийстве жительницы Таганрога. Уголовное дело по статьям «Убийство», «Заказное убийство» и «Хранение оружия» передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В СУ СК России по Иркутской области отметили, что расследование завершено. Трое подозреваемых обвиняются в зависимости от роли каждого фигуранта: организатор, исполнитель, пособничество в убийстве с разбоем, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Напомним, Наталья Мулихова приехала в феврале в Иркутск по работе. С собой у женщины была сумка с ювелирными изделиями. Покинув здание аэропорта, женщина пропала. Через несколько дней тело пропавшей с двумя огнестрельными ранениями в области груди и живота было найдено на льду реки Ангара. Позже были задержаны и предполагаемые подозреваемые.

Заказчиком жестокого убийства оказался 35-летний таганрожец. Его также задержали и этапировали в Иркутск.

В настоящее время уголовное дело передано прокурору для подписания обвинительного заключения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.