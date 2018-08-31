В хуторе Ростовской области вспыхнул крупный ландшафтный пожар



В хуторе Лихой Ростовской области вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Пламя начало распространяться 4 сентября около 14 часов.



В данный момент огонь уже распространился на три тысячи квадратных метров. Продолжают гореть камыш и сухая трава.



– Для ликвидации возгорания привлечены три пожарных и два спасательных расчета. Ликвидация огня продолжается, – прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.



Сообщается, что чрезвычайный уровень пожароопасности сохранится с 5 по 7 сентября.

