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В Гуково водитель «десятки» врезался в дерево: один погиб, один пострадал

В Гуково водитель «десятки» врезался в дерево: один погиб, один пострадал
В Гуково водитель «десятки» врезался в дерево, в результате один человек погиб, один пострадал. Происшествие случилось ранним утром 11 марта в районе дома № 1 по улице Трамвайной.

- По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – дерево, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В результате аварии мужчина, управлявший легковушкой, погиб. Его пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

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