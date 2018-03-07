В Гуково водитель «десятки» врезался в дерево: один погиб, один пострадал



В Гуково водитель «десятки» врезался в дерево, в результате один человек погиб, один пострадал. Происшествие случилось ранним утром 11 марта в районе дома № 1 по улице Трамвайной.



- По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – дерево, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В результате аварии мужчина, управлявший легковушкой, погиб. Его пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.