Авторизация

Регистрация


  • USD 56.63
  • EUR 69.27
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Гуково при пожаре в частном доме погиб 59-летний мужчина

В Гуково при пожаре в частном доме погиб 59-летний мужчина

В городе Гуково при пожаре в одноэтажном частном доме погиб 59-летний местный житель.

Возгорание произошло на улице Параллельной 22 января около 8 часов утра. Очаг возгорания находился на кухне. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.
- В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

В ликвидации возгорания были задействованы восемь спасателей и две единицы техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.