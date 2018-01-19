В Гуково при пожаре в частном доме погиб 59-летний мужчина





В городе Гуково при пожаре в одноэтажном частном доме погиб 59-летний местный житель.



Возгорание произошло на улице Параллельной 22 января около 8 часов утра. Очаг возгорания находился на кухне. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

- В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.



В ликвидации возгорания были задействованы восемь спасателей и две единицы техники.