В горах Байкала пропала группа туристов из Ростова





В горах Байкала пропала группа туристов из Ростова. В назначенное время ростовчане не вышли на связь с родственниками. В настоящее время кроме спасателей путешественников ищут сотрудники полиции Иркутской области и республики Бурятии.



О пропаже группы спасателям сообщила жена одного из участников похода. По словам женщины, в планы восьми туристов входил спортивно-водный поход VI категории сложности с 17 июня по 20 июля. Вертолетом их должны были доставить в верховье реки Онот, затем предполагался переход к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян. Группа должна была выйти на связь 3 июля в момент переезда на реку Китой через Иркутск. Однако в назначенное время туристы не позвонили родственникам. О том, где они находятся сейчас, неизвестно.

- Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в аварийно-спасательных подразделениях, не имеет иных средств связи, кроме сотовых телефонов, - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. - И уже сейчас можно сказать, что руководителем группы и участниками допущены грубейшие нарушения при организации похода.



В настоящее время по данному маршруту двигаются спасатели. В готовности находится аэромобильная группировка и авиация МЧС.