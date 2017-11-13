В «ГАЗели», попавшей в ДТП под Азовом, ехали футбольные болельщики





В микроавтобусе, попавшем в ДТП под Азовом, футбольные болельщики возвращались в Ростов из Краснодара. Фанаты ездили на матч Аргентина – Нигерия.



По уточненным данным, в аварии погибли мужчины 51, 43, 42 лет, а также 14-летний и 17-летний подростки. Пострадали мужчины 49, 46, двое - 39 лет и юноши 19 и 17 лет.

- Четверо пострадавших доставлены в центральную городскую больницу Батайска. Один человек находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, - рассказали в правительстве Ростовской области. - Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Один из них будет сегодня переведен в областное лечебное учреждение.







Один человек доставлен в больницу Краснодарского края. Двое пострадавших от госпитализации отказались.

- По факту оказания перевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном управлении Ростовской области.



Напомним, авария произошла в начале третьего ночи 15 ноября на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе. 68-летний водитель «ГАЗели» «Некст» врезался в стоявший в правом резерве дороги КамАЗ.



