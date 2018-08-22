В элитном ресторане Константиновска произошёл пожар





В Константиновске в элитном ресторане «Рандеву» произошёл пожар. Заведение расположено вблизи трассы Константиновск - Ростов.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 8 часов утра 24 августа. На место выехали два пожарных расчета. Огонь успел распространиться на площадь 60 квадратных метров. Спасателям понадобилось около 20 минут, чтобы ликвидировать возгорание.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причины пожара устанавливаются.



К ликвидации возгорания привлекались восемь пожарных и две единицы техники.