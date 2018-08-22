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В элитном ресторане Константиновска произошёл пожар

В элитном ресторане Константиновска произошёл пожар

В Константиновске в элитном ресторане «Рандеву» произошёл пожар. Заведение расположено вблизи трассы Константиновск - Ростов.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 8 часов утра 24 августа. На место выехали два пожарных расчета. Огонь успел распространиться на площадь 60 квадратных метров. Спасателям понадобилось около 20 минут, чтобы ликвидировать возгорание.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причины пожара устанавливаются.

К ликвидации возгорания привлекались восемь пожарных и две единицы техники.

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