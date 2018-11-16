В элитном фитнес-клубе «World Class» у ростовчанина украли полтора миллиона



В Ростове мужчина пришёл на тренировку в спортклуб «World Class» и лишился почти полутора миллионов рублей. Кража произошла 16 ноября на улице Герасименко.



По словам потерпевшего, он оставил свои вещи в шкафчике в раздевалке и пошёл заниматься. Среди них была сумка, в которой лежали 15 тысяч долларов и 500 тысяч рублей.



После тренировки потерпевший обнаружил, что его шкафчик взломан и пуст. Мужчина тут же обратился в полицию.



- В данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ростовской области.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража».