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В двух пожарах в донской столице погибли три человека

В двух пожарах в донской столице погибли три человека
Три человека погибли во время двух пожаров в донской столице. Пламя унесло жизни людей в ночь на 11 августа.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, около пяти утра загорелся частный дом на Смотровой улице. Огонь распространился на площади примерно в 40 квадратных метров. Ликвидация пламени заняла около получаса. На месте пожара спасатели нашли тела мужчины и женщины. Причины ЧП уточняются.

Пятью часами ранее, примерно в полночь, случилось подобное ЧП на улице Кустанайской в многоэтажном доме № 115. Как рассказали в соцсетях очевидцы, вспыхнула квартира на пятом этаже. В результате пожара погибла женщина, на вид ей было 40 - 45 лет. Обстоятельства случившегося выясняются.

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