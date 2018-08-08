В двух пожарах в донской столице погибли три человека



Три человека погибли во время двух пожаров в донской столице. Пламя унесло жизни людей в ночь на 11 августа.



Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, около пяти утра загорелся частный дом на Смотровой улице. Огонь распространился на площади примерно в 40 квадратных метров. Ликвидация пламени заняла около получаса. На месте пожара спасатели нашли тела мужчины и женщины. Причины ЧП уточняются.



Пятью часами ранее, примерно в полночь, случилось подобное ЧП на улице Кустанайской в многоэтажном доме № 115. Как рассказали в соцсетях очевидцы, вспыхнула квартира на пятом этаже. В результате пожара погибла женщина, на вид ей было 40 - 45 лет. Обстоятельства случившегося выясняются.