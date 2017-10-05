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В ДТП в Ростовской области пострадали три человека, и один погиб

В ДТП в Ростовской области пострадали три человека, и один погиб
В ДТП в Ростовской области пострадали три человека, и один погиб. Авария случилась в Шахтах на автодороге Артем - Центр 7 октября.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Опеля Астра», едущий с пассажиркой, не справился с управлением и врезался в «Шевроле Ланос». В столкновении пострадали водитель и два пассажира «Шевроле». Пассажирка «Опеля» погибла на месте.

- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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