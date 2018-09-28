В ДТП в Ростове пострадал водитель «Лады Калины»





В Ростове 32-летний водитель «Лады Калины» пострадал в ДТП с иномаркой. Авария произошла 1 октября около 8 часов утра рядом с домом № 19/45 по улице Лазаревской.



По предварительным данным, 44-летний водитель «Мазды 3» на перекрёстке не уступил дорогу «Ладе», из-за чего произошло столкновение. От удара отечественное авто отбросило на стену дома.

- Водитель «Лады» получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

