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В ДТП в Ростове пострадал водитель «Лады Калины»

В ДТП в Ростове пострадал водитель «Лады Калины»

В Ростове 32-летний водитель «Лады Калины» пострадал в ДТП с иномаркой. Авария произошла 1 октября около 8 часов утра рядом с домом № 19/45 по улице Лазаревской.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Мазды 3» на перекрёстке не уступил дорогу «Ладе», из-за чего произошло столкновение. От удара отечественное авто отбросило на стену дома.
- Водитель «Лады» получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

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