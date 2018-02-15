Авторизация

Регистрация


  • USD 56.36
  • EUR 70.65
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В ДТП с участием трех автомобилей в Ростове пострадала женщина

В ДТП с участием трех автомобилей в Ростове пострадала женщина
В ДТП с участием трех автомобилей в Ростове пострадала женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 февраля около 21 часа на улице Батуринской.

По предварительной информации, автоледи на «Киа Рио» не предоставила преимущество на дороге «ВАЗ-21102». В результате «Киа Рио» врезалась в стоящий на перекресте «Киа Рио», под управлением 44-летней женщины.

- Травмы получила 35-летняя пассажирка авто, спровоцировавшего аварию, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.