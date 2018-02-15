В ДТП с участием трех автомобилей в Ростове пострадала женщина



В ДТП с участием трех автомобилей в Ростове пострадала женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 февраля около 21 часа на улице Батуринской.



По предварительной информации, автоледи на «Киа Рио» не предоставила преимущество на дороге «ВАЗ-21102». В результате «Киа Рио» врезалась в стоящий на перекресте «Киа Рио», под управлением 44-летней женщины.



- Травмы получила 35-летняя пассажирка авто, спровоцировавшего аварию, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.