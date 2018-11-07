В ДТП с участием скорой в Ростовской области пострадали три человека



Фото: Красный Бумер



На Дону в результате аварии с участием скорой пострадали три человека. ДТП произошло в Красносулинском районе на трассе Новошахтинск – Гуково 9 ноября.



По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Там он столкнулся с «УАЗом» под управлением 22-летнего молодого человека.

- В аварии пострадали оба водителя, а также 61-летний пассажир скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



С различными травмами пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

