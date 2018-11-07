Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В ДТП с участием скорой в Ростовской области пострадали три человека

В ДТП с участием скорой в Ростовской области пострадали три человека
Фото: Красный Бумер

На Дону в результате аварии с участием скорой пострадали три человека. ДТП произошло в Красносулинском районе на трассе Новошахтинск – Гуково 9 ноября.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Там он столкнулся с «УАЗом» под управлением 22-летнего молодого человека.
- В аварии пострадали оба водителя, а также 61-летний пассажир скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

С различными травмами пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
В ДТП с участием скорой в Ростовской области пострадали три человека

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.