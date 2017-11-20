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В ДТП с маршруткой на автодороге Ростов — Ейск погибли двое мужчин и одна женщина: фото

В ДТП с маршруткой на автодороге Ростов — Ейск погибли двое мужчин и одна женщина: фото
В ДТП с маршруткой на автодороге Ростов — Ейск погибли двое мужчин и одна женщина. На месте происшествия скончались 48-летний водитель, 56-летний и 25-летняя пассажиры.

По предварительной информации, водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу движения. Там иномарка «лоб в лоб» столкнулась с маршрутной «ГАЗелью» Маргаритово — Ростов под управлением 47-летнего водителя.
Семь пассажиров микроавтобуса (женщины 43, 47, 58, 26 лет, мужчина 27 лет, двое подростков 16 и 17 лет), а также водитель обратились за медицинской помощью в ЦГБ Азова.
- На месте по-прежнему работают сотрудники ГИБДД, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По факту происшествия начата проверка. Напомним, неделю назад в Азовском районе произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара, врезался в КамАЗ, стоявший на обочине. В автобусе ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся с матча в Ростов.

В ДТП с маршруткой на автодороге Ростов — Ейск погибли двое мужчин и одна женщина: фотоВ ДТП с маршруткой на автодороге Ростов — Ейск погибли двое мужчин и одна женщина: фотоВ ДТП с маршруткой на автодороге Ростов — Ейск погибли двое мужчин и одна женщина: фотоВ ДТП с маршруткой на автодороге Ростов — Ейск погибли двое мужчин и одна женщина: фото

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