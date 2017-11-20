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В ДТП с иномаркой и тепловозом в Ростовской области пострадали двое

В ДТП с иномаркой и тепловозом в Ростовской области пострадали двое
В ДТП с иномаркой и тепловозом в Ростовской области пострадали двое. Авария произошло 21 ноября около 22.00 на Поляковском шоссе в Таганроге.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Хендай Акцент» и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде.

- В результате дорожного происшествия 55-летний водитель и пассажир иномарки получили травмы, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время устанавливаются все подробности случившегося. Проводится проверка.

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