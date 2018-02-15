В ДТП с двумя иномарками в Ростове пострадал несовершеннолетний пассажир



В ДТП с двумя иномарками пострадал несовершеннолетний пассажир. Авария произошла 16 февраля около 13.30 на улице Левобережной.



По предварительной информации, 37-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в «Хендай» под управлением 39-летнего мужчины.



- В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Хендай», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.