В ДТП с большегрузом на Дону один человек погиб, один пострадал



В Ростовской области в аварии один человек погиб, один пострадал. ДТП произошло на трассе Ростов-на-Дону - слобода Родионово-Несветаевская - Новошахтинск 7 декабря около 7 часов утра.



- По предварительным данным, в районе 4-го километра водитель за рулём автомобиля «Рено Логан» врезался в большегруз «МАН», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



В результате столкновения один человек скончался, другой получил травмы и был немедленно доставлен в больницу. Личности участников аварии в данный момент неизвестны.



Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На месте ДТП работают правоохранители.