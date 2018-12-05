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В ДТП с большегрузом на Дону один человек погиб, один пострадал

В ДТП с большегрузом на Дону один человек погиб, один пострадал
В Ростовской области в аварии один человек погиб, один пострадал. ДТП произошло на трассе Ростов-на-Дону - слобода Родионово-Несветаевская - Новошахтинск 7 декабря около 7 часов утра.

- По предварительным данным, в районе 4-го километра водитель за рулём автомобиля «Рено Логан» врезался в большегруз «МАН», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате столкновения один человек скончался, другой получил травмы и был немедленно доставлен в больницу. Личности участников аварии в данный момент неизвестны.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На месте ДТП работают правоохранители.

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