В ДТП под Ростовом пострадали четыре человека, среди них трое детей



В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека, среди которых трое детей.



Авария произошла вечером 14 января на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе.

- По предварительной информации, 38-летний водитель ЗАЗ Шанс, совершая разворот, не предоставил преимущество в движении «БМВ», в результате чего произошло столкновение двух автомобилей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четверо пассажиров автомобиля ЗАЗ Шанс: 38,17, 14 и 11 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

