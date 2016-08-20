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В ДТП под Ростовом пострадали четыре человека, среди них трое детей

В ДТП под Ростовом пострадали четыре человека, среди них трое детей
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека, среди которых трое детей.

Авария произошла вечером 14 января на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе.
- По предварительной информации, 38-летний водитель ЗАЗ Шанс, совершая разворот, не предоставил преимущество в движении «БМВ», в результате чего произошло столкновение двух автомобилей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четверо пассажиров автомобиля ЗАЗ Шанс: 38,17, 14 и 11 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В ДТП под Ростовом пострадали четыре человека, среди них трое детей

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