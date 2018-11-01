В ДТП на трассе в Ростовской области погиб 21-летний парень



21-летний житель Ростовской области стал жертвой ДТП на трассе. Трагедия случилась около часа ночи 3 ноября на автодороге Жирнов - Шолоховский в Тацинском районе.



Как сообщает информационное издание DonDay.ru, Максим К. с другом на «Ладе» ехали по трассе. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина Максима несколько раз перевернулась.



В результате дорожно-транспортного происшествия Максим получил травмы несовместимые с жизнью. Родные и друзья погибшего до сих пор не могут поверить в случившееся.



Молодого человека похоронят 4 ноября в его родном хуторе Михайлове.