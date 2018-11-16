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В ДТП на трассе в Ростовской области двое погибли, один пострадал

В ДТП на трассе в Ростовской области двое погибли, один пострадал
В Орловском районе 16 ноября произошло смертельное ДТП. В результате аварии два человека погибли, один пострадал. Инцидент произошёл около 16 часов на дороге между сёлами Киевское и Ремонтное.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 47-летний водитель «Киа Соренто» не уступил дорогу «Вольво» под управлением 45-летнего водителя. В результате иномарки столкнулись.

От удара «Киа» съехала с трассы на обочину. Вся левая часть автомобиля оказалась смята. В машине, помимо водителя, было два пассажира.

Один, сидевший сзади, погиб на месте. Другой с травмами доставлен в больницу. Водитель также скончался.

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