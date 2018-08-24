В ДТП на трассе Ростов - Волгодонск погибли мужчина и 16-летний подросток



В Ростовской области в ДТП погибли мужчина и 16-летний подросток. Авария случилась на трассе Ростов – Волгодонск 28 августа.



По предварительным данным, на 197-м километре трассы 21-летний водитель «Рено Логана» резко затормозил, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковушка «лоб в лоб» столкнулась с «Рено Сандеро» и «ВАЗ-2107».

- В результате ДТП погиб 60-летний водитель «семёрки» и 16-летний пассажир «Рено Логана», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Также получили травмы и были госпитализированы 59-летний водитель «Рено Логана» и 44-летний пассажир «ВАЗ-2107».



По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.