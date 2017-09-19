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В ДТП на трассе Новочеркасск-Каменоломни мотоциклист погиб, столкнувшись с ГАЗелью

В ДТП на трассе Новочеркасск-Каменоломни мотоциклист погиб, столкнувшись с ГАЗелью
В ДТП на трассе Новочеркасск-Каменоломни погиб мотоциклист.

Авария произошла в Октябрьском районе области вечером 21 сентября. По информации областного ГУ МВД, водитель мотоциклиста врезался в ГАЗель, когда она поворачивала налево.
- В результате аварии тяжёлые травмы получил водитель двухколёсного транспорта, - сообщили в донском главке. - Он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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