В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибла молодая пара





В результате аварии на трассе М-4 «Дон» погибла молодая пара. ДТП произошло утром 18 сентября на 755-м километре автодороги.



По предварительным данным, 20-летний водитель «Черри Тиго» двигался в направлении Ростова. Парень не справился с управлением и врезался во встречный грузовик «МАН».

- В результате происшествия молодой человек, находившийся за рулем иномарки, а также его 22-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.



По данным ведомства, молодые люди были уроженцами Челябинской области.