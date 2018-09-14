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В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибла молодая пара

В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибла молодая пара

В результате аварии на трассе М-4 «Дон» погибла молодая пара. ДТП произошло утром 18 сентября на 755-м километре автодороги.

По предварительным данным, 20-летний водитель «Черри Тиго» двигался в направлении Ростова. Парень не справился с управлением и врезался во встречный грузовик «МАН».
- В результате происшествия молодой человек, находившийся за рулем иномарки, а также его 22-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По данным ведомства, молодые люди были уроженцами Челябинской области.

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