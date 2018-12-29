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В ДТП на Таганрогской в Ростове пострадал водитель

В ДТП на Таганрогской в Ростове пострадал водитель
В результате аварии на улице Таганрогской в Ростове пострадал водитель. ДТП произошло около семи часов вечера 5 января.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 39-летний водитель «Киа Рио», который не уступил дорогу «Мерседесу» под управлением 21-летнего водителя.
- В аварии пострадал водитель «Киа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

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