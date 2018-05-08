В ДТП на Северном объезде погиб президент Ростовского клуба «Ленд Ровер»



В ДТП на Северном объезде погиб президент Ростовского клуба «Ленд Ровер». Юрию Ч. было 38 лет. Об этом сообщает издание DonDay.ru.



Погибший был избран новым президентом клуба в апреле 2018 года. С этого времени на его счету организация нескольких массовых выездов с членами клуба в другие города и страны, в том числе и по бездорожью. Его повсюду сопровождала супруга



При этом не смотря на страстное увлечение машинами, в жизни он был успешным предпринимателем. В Новочеркасске на его имя зарегистрирована фирма по организации перевозок.



Напомним, ДТП с участием КамАЗа и «Ленд Ровера» около полудня 11 мая. Грузовик занесло и он врезался во встречный внедорожник. Водитель, так же два пассажира погибли на месте. Одному их них было 40 лет, а личность второго устанавливается. 47-летний водитель грузовика находится в больнице.