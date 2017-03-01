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В ДТП между «Опелем» и «Шкодой» пострадала 56-летняя ростовчанка

В ДТП между «Опелем» и «Шкодой» пострадала 56-летняя ростовчанка

В ДТП между двумя иномарками пострадала 56-летняя женщина. Авария произошла в Ростове утром 1 марта. 33-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал по улице 37-я Линия. По предварительной информации, он не предоставил преимущества в движении «Шкоде» и врезался в нее.
- В результате происшествия пострадала 56-летняя пассажирка «Шкоды»,- сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.- Ее отвезли в больницу.

Все обстоятельства аварии устанавливают.

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