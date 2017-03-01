В ДТП между «Опелем» и «Шкодой» пострадала 56-летняя ростовчанка





В ДТП между двумя иномарками пострадала 56-летняя женщина. Авария произошла в Ростове утром 1 марта. 33-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал по улице 37-я Линия. По предварительной информации, он не предоставил преимущества в движении «Шкоде» и врезался в нее.

- В результате происшествия пострадала 56-летняя пассажирка «Шкоды»,- сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.- Ее отвезли в больницу.



Все обстоятельства аварии устанавливают.