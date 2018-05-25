В Дону обнаружили труп неизвестного мужчины
В Дону обнаружили труп неизвестного мужчины. Инцидент произошел 27 мая. Тело было найдено очевидцами неподалеку от Гремучего истчоника.
По предварительной информации, труп увидели местные жители и вызвали спасателей. Вскоре специалисты достали тело на берег.
-На теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено. Его личность будет установлена в ходе проверки, - сообщила старший помощник следователя СУ СК России по Ростовской области по взаимодействию со СМИ.