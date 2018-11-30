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В донскую колонию пытались передать сухофрукты с наркотиками

В донскую колонию пытались передать сухофрукты с наркотиками
В исправительную колонию № 5 Ростовской области пытались передать наркотики в финиках и черносливе. Инцидент произошёл на улице Ермака в Волгодонске.

Местный житель хотел передать своему знакомому, осуждённому за бандитизм, посылку с сухофруктами.

Во время проверки «передачки» сотрудники колонии обнаружили в плодах 50 капсул с белым порошком. Злоумышленник сразу был задержан.

- У мужчины изъяли наркотические вещества, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Капсулы с порошком и сам подозреваемый были переданы в руки правоохранителей.

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