В донскую колонию пытались передать сухофрукты с наркотиками



В исправительную колонию № 5 Ростовской области пытались передать наркотики в финиках и черносливе. Инцидент произошёл на улице Ермака в Волгодонске.



Местный житель хотел передать своему знакомому, осуждённому за бандитизм, посылку с сухофруктами.



Во время проверки «передачки» сотрудники колонии обнаружили в плодах 50 капсул с белым порошком. Злоумышленник сразу был задержан.



- У мужчины изъяли наркотические вещества, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.



Капсулы с порошком и сам подозреваемый были переданы в руки правоохранителей.