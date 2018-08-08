В донской столице водитель иномарки сбил пожарного, переходившего дорогу



Пожарного сбил водитель иномарки в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 18 часов 10 августа в переулке Халтуринском.



Пожарные приехали на вызов. Припарковавшись возле дома № 169, один из спасателей собрался перебежать дорогу. В это время по переулку ехал автомобиль. Водитель не успел притормозить и сбил спасателя.



С травмой ноги его доставили в больницу. Все обстоятельства происшествия в настоящее время уточняют правоохранители.