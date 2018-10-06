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В донской столице водитель автобуса № 71 спровоцировал драку на дороге

В донской столице водитель автобуса № 71 спровоцировал драку на дороге
Жители Ростова пожаловались на водителя автобуса № 71 за недопустимое управление общественным транспортом. Соответствующую жалобу они опубликовали 9 октября на сайте «Благоустройство города».

Горожане сообщили, что водитель рисковал здоровьем всех пассажиров маршрута, в том числе детей. Шофер обгонял другие машины, резко поворачивал и останавливался.

Из-за такой манеры вождения люди падали на пол, кричали и просили водителя ехать аккуратнее. Однако мужчина не реагировал на замечания пассажиров и продолжал движение. Кроме того, всю дорогу он ехал в наушниках.

- На одном из остановочных комплексов водитель подрезал автомобиль другого участника движения, - отметил автор жалобы. – Водитель легковушки попытался задержать автобус и начать драку. Прошу провести проверку в отношении шофера автобуса по маршруту № 71.

Как сообщает DonDay.ru, руководство организации, обслуживающей данный маршрут, пообещало разобраться в сложившейся ситуации и наказать водителя.

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