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В донской столице ураганный ветер повалил дерево на иномарку

В донской столице ураганный ветер повалил дерево на иномарку
В донской столице ураганный ветер повалил дерево на иномарку. ЧП случилось вечером 10 июня на улице Закруткина.

По словам горожан, тополь рухнул на линию контактной сети и заблокировал движение электротранспорта. По счастливой случайности дерево задело только иномарку, не задев прохожих.

Стоит отметить, что с 9 по 11 июня в Ростове и области объявлено штормовое предупреждение. На территории всего региона ожидается ливень, гроза и порывы ветра до 25 метров в секунду.

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