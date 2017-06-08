В донской столице ураганный ветер повалил дерево на иномарку



В донской столице ураганный ветер повалил дерево на иномарку. ЧП случилось вечером 10 июня на улице Закруткина.



По словам горожан, тополь рухнул на линию контактной сети и заблокировал движение электротранспорта. По счастливой случайности дерево задело только иномарку, не задев прохожих.



Стоит отметить, что с 9 по 11 июня в Ростове и области объявлено штормовое предупреждение. На территории всего региона ожидается ливень, гроза и порывы ветра до 25 метров в секунду.