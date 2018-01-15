В донской столице трамвай сошел с рельсов из-за обледеневших путей



В донской столице трамвай сошел с рельсов из-за обледеневших путей. Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 января около 10 часов утра на улице Максима Горького.



Как сообщил источник издания, трамвай съехал передней секцией колес с рельсов на ровной, но скользкой дороге. Предварительной причиной ДТП стали наледь на рельсах и сильный снегопад. Пока специалисты ставили общественный транспорт на пути, в этом месте образовалась пробка.



Напомним, в Ростове и области с 17 по 19 января синоптики прогнозировали снегопад, гололедицу и порывистый ветер. Его скорость на некоторых территориях достигнет 20 м/с.



Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах и не нарушать скоростной режим. Пешеходам рекомендуют носить одежду со светоотражающими вставками. Также в ожидании общественного транспорта на остановке не стоит выходить на проезжую часть.