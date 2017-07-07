В донской столице «Рено» врезался в «Тойоту»: видео



В донской столице «Рено» врезался в «Тойоту». ДТП случилось днем 9 июля на проспекте Шолохова. По словам очевидцев, одна из главных причин аварии – мокрая и скользкая от дождя дорога.



Водитель «Рено» ехал по трассе. В определенный момент он не справился с управлением и протаранил «Тойоту».



В результате столкновения машины получили множественные механические повреждения. У «Рено» помят передний бампер, в салоне машины сработала подушка безопасности. Корпус «Тойоты» сильно поврежден: сбоку на автомобиле большая вмятина.

