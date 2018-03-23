В донской столице разыскивается 37-летний мужчина



37-летнего мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону. Дмитрий Вытнов 24 марта вышел из машины на улице Текучева и с тех пор о нем нет вестей.



На вид ему 35-37 лет, рост примерно 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие.



В день исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую парку с меховой строчкой на капюшоне, серые джинсы, флисовую пеструю кофту с капюшоном. На ногах – темные ботинки.



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Владимира, просьба позвонить по телефону: 8 800 700 54 52 или 102.